Milano, saltano sull'auto della polizia e la sfondano. Poi mettono il video sui social

Beccati dalle stories che loro stessi hanno pubblicato. Tre ragazzi sono finiti nei guai a Milano dopo aver sfondato una volante della polizia per registrare il video della follia tramite il cellulare e poi postarlo sui social. Vandali esibizionisti: sono indagati e dovranno pagare i danni al Viminale. Uno di loro, 23enne, è stato arrestato in flagranza e lunedì mattina è stato scarcerato con obbligo di firma. Indagato per danneggiamento aggravato, invece, il 16enne ecuadoriano che era con lui. Stessa accusa per il 21enne brasiliano, che nel frattempo era riuscito a fuggire: ora è indagato a piede libero. I tre, che vivono tra Monza e Cinisello, non hanno fornito nessuna spiegazione.

RICOSTRUZIONE Tutto si è svolto intorno alle 2 della notte trascors alla Bicocca, nel parcheggio all’Uci Cinemas, dove la volante era intervenuta dopo la segnalazione di un uomo che stava disturbando sul retro del cinema. L’area però è pedonale e gli agenti sono stati costretti a lasciare l’auto incustodita. Una volta terminato l’intervento sono rientrati verso la macchina di servizio, dove sono stati fermati da alcune persone che hanno raccontato l'accaduto e di aver visto tre ragazzi saltare sul cofano e sul tetto della vettura. Uno di loro aveva realizzato anche un video.

CACCIA AI TRE Sono iniziate le ricerche nel quartiere. E poco dopo gli agenti hanno fermato due dei tre ragazzi e nei loro cellulari hanno trovato in effetti il video appena pubblicati sui social. La volante ha riportato danni ingenti: al cofano, al tettuccio, alla barra dei lampeggianti. Il conto dal carrozziere dovrà essere saldato dai responsabili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 17:20

