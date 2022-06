After party e dj internazionali, il Fuorisalone è tutto da ballare

Il weekend del Fuorisalone è tutto da ballare. L’edizione 2022 della kermesse di eventi che anima ogni angolo della città durante la Milano Design Week si conclude col botto, tra serate imperdibili ad ingresso gratuito o su invito, con accredito oppure a pagamento, tutte all’insegna del divertimento e del design anche musicale.

Per i clubber più irriducibili impossibile mancare alla prima edizione milanese di Polifonic, il festival dall’anima internazionale nato in Puglia qualche anno fa dove scatenarsi sulle selezioni house, techno, disco ed elettronica di una quarantina di dj (tra cui grandi nomi della scena italiana e mondiale come Seth Troxler, Jeff Mills, Âme, Dj Tennis e Jolly Mare), gustando street food pugliese e ammirando le installazioni artistiche a cura di Accademia di Belle Arti di Brera e Naba, stasera dalle 17,30 a mezzanotte al Lampo Farini (Ex Scalo Farini) e poi fino alle 5 al Gate Milano per l’after party; domani e domenica dalle 16 alle 2 nel verde del Parco Esposizioni Novegro in zona Idroscalo.

Da stasera a domenica, all’ex Serraglio va in scena Milano Design Weekender, con djset dalla techno al funky su due sale, tra esposizioni fotografiche e installazioni visive a cura di Evolvere e Fonografia. Sempre stasera, dalle 21,30 al Navigli Design District, torna il silent disco party Fuoribalcone, per ballare (ascoltando in cuffia) le selezioni di 3 dj che mixano da altrettanti balconi di via Corsico. Dalle 21 al Pirelli Hangar Bicocca dove è allestita la mostra Sunshine State di Steve McQueen, un party con djset anni ’70 di Blackbeard (al secolo Dennis Bovell) mito della scena reggae londinese. Al Ddn Hub in piazza Cannone al Castello Sforzesco, stasera dalle 22 sono in console Giulia Tess e Nicodemo per Somewhere in Milano e domani, dalle 18 con il djset di Ellenbeat, Nora Bee, Alex De Ponti vs Lillo Carillo e Vannelli Bros per la direzione artistica di After Jesus; al Base Milano per la seconda edizione di We Will Design, laboratorio ed esposizione di designer di ogni parte del mondo, stasera dalle 23 a cura di Le Cannibale, il djset elettronico della producer cinese Yu Su affiancata da Hiroko mentre domani è la volta dell’italo disco live di Dov’è Liana e del djset di Tamati.

Tra gli appuntamenti di sabato l’occasione di scoprire gli spazi di Aria, il progetto di riqualificazione dell’ex Macello di via Molise, con sette ore di mix del dj attivista ecologista Tyler Ov Gaia. Nei giardini della Stecca33, l’hub dell’Isola Design Disctrict, 9 ore di sonorità electro, du, drum’n’bass, indie, pogo, turbocumbia e urban con la crew di Tilt Smashing Wednesday. E ancora, nei 400 mq di un ex-fabbrica di via Mecenate, ora sede di Sam - Sampling Moods, un evento speciale per la design week che vede alternarsi in console, dalle 17 alle 5 del mattino, i berlinesi Nelson of the East e Rayne, lo svizzero Ground16, Mirco Violi, Emi Lee, Vannelli Bros & San Pedro de La Sabbia.

