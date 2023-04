Milano, boom presenze annunciate per il Salone: la carica dei 300mila. Stop a vetro e isole pedonali

di Simona Romanò

Cresce la febbre da design e Milano si prepara con le strade che diventano pedonali e il divieto di vendere bottiglie in vetro. La settimana del Salone del Mobile con il Fuorisalone è in partenza e da domani a domenica invaderà la città con oltre 800 eventi, 327mila visitatori e 223 milioni di indotto. Non mancheranno i disagi nei quartieri “caldi” del Fuorisalone, fra traffico, allestimenti e installazioni per le strade.

STOP AUTO E VETRO

Da oggi tre zone del Fuorisalone temporaneamente vietate alle macchine, con gli automobilisti che trovano i cartelli di divieto, sfondo bianco, scritte blu, “Milano design district”. Oltre a via Tortona, dove la pedonalizzazione è stata già sperimentata durante le precedenti edizioni, si aggiungono via Durini e, a Brera, via Palermo, largo Treves e parte di via Solferino. L’obiettivo è «decongestionare il traffico per consentire una migliore fruizione degli eventi», dicono dal Comune. La pedonalizzazione di via Durini, inoltre, «proseguirà in forma temporanea anche dopo la Milano Design Week, in attesa di una trasformazione definitiva». Palazzo Marino proibisce poi nelle aree delle 5 Vie, Brera, Quartiere Brolo, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia e Tortona, dalle 14 di oggi alle 5 del 24 aprile, «il commercio itinerante su area pubblica e la somministrazione di alimenti e bevande (anche gratuita) da asporto in bottiglie di vetro e in contenitori di latta dalle 19,30 alle 5 del giorno successivo».

VISITATORI & INDOTTO

Sono attesi oltre 327 mila visitatori (il 65% stranieri, con il ritorno dei cinesi e la crescita degli americani), contro i 262mila del 2022. L’Ufficio studi di Confcommercio Milano prevede un indotto «di 223,2 milioni di euro, più alto del 37% rispetto a quello dell’anno scorso di 162,6 milioni». Complice della fortuna di quest’anno anche il ritorno della fiera nella sua collocazione storica ad aprile, mentre l’anno scorso era stata a giugno.

ALBERGHI PIENI

Secondo Federalberghi Milano «l’occupazione media e di oltre l’80%, con punte superiori al 90% e vicine al 100% tra domani e giovedì».

