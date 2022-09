Milano, torna la Salomon Running Milano e si sposta al Velodromo Vigorelli

di Ernesto De Franceschi

Torna la Salomon Running Milano, il trail urbano più amato dai podisti cittadini. Appuntamento per domenica 2 ottobre. Nuovo quartier generale sarà il velodromo Vigorelli, senza la classica scalata ai grattacieli di CityLife. In gara anche “atleti vip” come Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan e oggi maratoneta. Tre le distanze: le non competitive CityLife Smart Cup 10 km e CityLife Fast Cup di 15 km e la competitiva Top Cup 21 km ,che assegna il titolo di campione regionale Fidal Trail Corto. Il fiore all’occhiello della manifestazione è da sempre il percorso.

Occhi puntati sul Vigorelli, appunto, dove sarà allestito il Villaggio gara e dove gli atleti taglieranno il traguardo. Ad attendere i runner il Ponte Iper che li porterà sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo-Portello, uno “strappo” cui segue un giro sulla pista da 400 metri del Centro XXV Aprile, dedicata alle due distanze più lunghe, per scaldare definitivamente le gambe prima di scalare la “montagnetta di San Siro”.

Un altro nuovo e inedito passaggio porterà tutti gli atleti nel cantiere CityLife.

Alla presentazione della Salomon anche Rosanna Volpe, presidente Milanosport: «Un onore per noi ospitare l’arrivo al velodromo. Salomon Running rispecchia gli obiettivi di Milanosport: promuovere l’attività fisica e il benessere in ogni sua forma». Iscrizioni ancora aperte per tutte le gare sul sito ufficiale.

