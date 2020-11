Milano, sale in auto di sconosciuti e li rapina con un coltello

Un cittadino brasiliano di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perchè ritenuto responsabile di tre rapine ai danni di automobilisti, avvenute nei mesi scorsi. Le indagini degli agenti del commissariato Bonola sono nate dalle denunce di alcuni automobilisti che, tra maggio ed agosto scorsi, avevano dichiarato di essere stati avvicinati da un uomo, in abiti femminili, che improvvisamente era salito a bordo delle loro vetture per rapinarli con minacce. I poliziotti lo hanno rintracciato giovedì in piazzale Segesta e, dopo avergli notificato il provvedimento emesso dal gip di Milano, lo hanno portato al carcere San Vittore.

Il primo episodio segnalato ai poliziotti di via Falck risale alle ore 03.30 del 24 maggio quando, mentre rientrava in macchina a casa, un 45enne italiano è stato avvicinato in zona QT8 dall'indagato che, salito a bordo della vettura minacciandolo con un coltello dicendogli «Ti buco le gomme», si è fatto prima consegnare 50 euro e poi si è fatto portare in piazzale Zavattari dove ha rubato lo smartphone al conducente.

Alle 10.30 del 31 luglio scorso, invece, dopo aver accompagnato un parente presso un istituto di ricovero, un 63enne italiano ha parcheggiato l'auto in attesa che il suo familiare terminasse la visita e ha cominciato a leggere un libro, all'interno della vettura, in via Capecelatro. Dopo pochi minuti l'indagato si è avvicinato per chiedere informazioni sul tipo di lettura e, avuta una risposta garbata dal 63enne, è salito a bordo dell'auto. Innervosito per la risposta del conducente che gli intimava di scendere immediatamente perchè, in caso contrario, avrebbe chiamato la Polizia, il 34enne ha estratto un coltello dalla borsa e si è fatto consegnare 120 euro prima di scendere e dileguarsi.

L'ultimo episodio contestato, infine, è avvenuto lo scorso 22 agosto alle 00.40 quando un 51enne italiano è fermo allo stop in via Salmoiraghi quando l'indagato sale subito a bordo della vettura. L'automobilista lo invita immediatamente a scendere e, per tutta risposta, l'indagato gli urla «io non scendo, accompagnami in piazzale Loreto. Sono brasiliano, ho un coltello e non farmi arrabbiare». Dopo essersi fatto portare nel luogo indicato, con la minaccia di un coltello, l'aggressore ha fatto scendere dall'auto il conducente e si è fatto consegnare 30 euro. I poliziotti del commissariato Bonola giovedì lo hanno rintracciato nei pressi di piazzale Segesta e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno condotto a San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA