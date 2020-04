Milano a mezz'asta, il cordoglio della città. Sala: «Difficoltà per un anno»

Dritto come un fuso, la fascia addosso, alle spalle i portoni chiusi della Casa dei milanesi, Palazzo Marino. Intorno, il silenzio della piazza deserta, e sul balcone dove da mesi e mesi pende lo striscione per Regeni, le bandiere a mezz'asta. Lo stendardo di Milano, il Tricolore, il vessillo della Ue sono scesi sui pennoni così come a Palazzo Lombardia, al Pirellone, in piazza Duomo, al Piermarini. Ha una grande carica simbolica l'immagine del sindaco Sala che guida il minuto di silenzio per la città piegata, per le vittime, i malati, e per chi lotta in trincea. Lo stesso hanno fatto ieri mattini i sindaci di mezza Italia.



«Certo non abbiamo vissuto la situazione così tragica come quelle che hanno vissuto i miei colleghi di Bergamo e di Brescia - ha commentato con il drappello di giornalisti in piazza - ma anche noi abbiamo avuto le nostre vittime, quindi le ricordiamo e ricordiamo anche i loro cari. E penso che oggi sia l'occasione anche di ricordare chi è in prima linea, in particolare il personale sanitario, persone che stanno dando molto di se stessi e della loro vita».



Per Sala, le difficoltà legate all'emergenza coronavirus dureranno almeno. Un anno che stravolgerà il modo di vivere di tutti. «Ci vorrà aòmeno un anno per avere un vaccino - ha detto nel videomessaggio del mattino sui social - nel frattempo bisognerà modulare le nostre esistenze e i nostri comportamenti ponendo attenzione a due fasce anagrafiche particolari, gli anziani, che andranno ancora protetti, e i bambini».



