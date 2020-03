Il monito del sindaco Sala «In giro ancora troppa gente»

«A Milano, domenica, ancora troppa gente era in giro, rispettiamo le regole e state in casa». Così il sindaco Giuseppe Sala lancia l'ennesimo appello ai milanesi in emergenza coronavirus, mettendo in guardia contro i comportamenti irresponsabili.



Come i cittadini che, complici le belle giornate, si recano al parco facendo comunella; oppure con la scusa di portare fuori casa il cane si danno appuntamento con l'amico per una chiacchierata; e i runner che, in compagnia, vanno a correre. Basti dire che domenica Atm è stata costretta a chiudere dalle 14 alle 20 la fermata Tre Torri della metropolitana 5, perché troppe persone la utilizzavano per andare al parco di Citylife: se quelli recintati sono stati chiusi, gli altri solo presidiati dai vigili che con i megafoni avvisano di allontanarsi.



«Non va bene, c'è il divieto di assembramento, facciamolo per noi e per la comunità - prosegue Sala -. Il virus a Milano non sta sfondando ma è fondamentale che non sfondi, perché se lo facesse il nostro sistema sanitario andrebbe in crisi».



A dare i numeri dei nuovi contagiati è stato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: «Domenica erano 813, sabato 711 (più 102). Gli ospedali registrano un afflusso in leggerissima crescita ma costante e assolutamente gestibile». Quindi, massimo rispetto delle restrizioni. Il primo caso positivo è stato registrato anche fra i migranti, nel centro di accoglienza di via Fantoli, dove sono scattate le procedure di emergenza per i 160 accolti.



Il rimprovero a rimanere fra le mura domestiche senza fare i brillanti è virale via social. Molti si sfogano su twitter o facebook: «Siete un pericolo per voi e per l'intera comunità. Che fiocchino le denunce».



Anche i volti noti si scagliano contro chi non si adegua alle misure anti covid 19. «Ma ragazzi che problemi avete? Andate a correre a distanza ravvicinata. Cosa avete nel cervello?», scrive su Instagram l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.

