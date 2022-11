Milano, The Jokerman al Teatro Fontana: la tristezza del cattivo

di Ferruccio Gattuso

Quel sorriso lo conoscono tutti. È una versione distorta ma altrettanto popolare dell’Urlo di Munch: la stessa disperazione, prima ancora della malvagità che lo ha reso un’icona della letteratura popolare. Joker è tra noi, in questa società moderna dove l’alienazione è un tranello dietro l’angolo. Ma, soprattutto, The Jokerman da domani è al Teatro Fontana. Una pièce originale, quella scritta e interpretata da Michele Maccagno (drammaturgia di Francesco Maria Asselta), che pone al centro della scena uno degli anti-eroi più tragici della storia del fumetto e della cultura contemporanea, quel Joker arcinemico del supereroe Batman che si racconta drammaticamente in un monologo dove mito e ordinaria quotidianità si prendono per mano. La scena: una notte, un uomo vestito da Joker, all’ultimo piano di un grattacielo, appena uscito da una festa in maschera osserva la città dall’alto e pensa alla sua vita. «È un testo che ho cullato per molto tempo – spiega Michele Maccagno – dopo aver interpretato Sdisoré di Giovanni Testori: quello era un testo che, partendo dalla tragedia greca giungeva al contemporaneo. Io intendevo fare il cammino opposto. Joker è un archetipo e, soprattutto, un personaggio che oggi, forse, molti hanno smesso di capire». Un personaggio spesso frainteso: «Mi ha colpito che molti giovani, ai miei corsi di recitazione, dicono di trovare in Joker un personaggio simpatico, da esibire su t-shirt e poster. Quando lui invece è un criminale, che si cuce un sorriso beffardo, una distorsione. La metafora di quello stesso, impostato e fuorviante, è ciò che trionfa sui social, nella rappresentazione dei nostri video in cui la vita sembra sempre al top. E penso anche a una notizia letta sui giornali: i dipendenti di una celebre azienda giapponese che produce macchine fotografiche, monitorati digitalmente all’entrata in ufficio: se il loro viso non è sorridente vengono rimandati a casa. Per molti di loro il sorriso è quello di Joker».

