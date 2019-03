Milano Running Festival, nasce la fiera espositiva dedicata allo sport

Ad attendere il numeroso pubblico un palinsesto fitto e ricco di appuntamenti, sviluppato seguendo tre temi specifici – uno per giornata – intorno ai quali prenderanno forma diverse attività indoor e outdoor:

Giovedì 4 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 - Topic: Correre al femminile

Venerdì 5 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 - Topic: Il running nel mondo e la Dog Run, la corsa a sei zampe, alle ore 19:00

Sabato 6 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 - Topic: La maratona e le lunghe distanze e la Bridgestone School Marathon alle ore 9:30



Andrea Trabuio, Direttore di Generali Milano Marathon, ha svelato alcuni tra gli appuntamenti più interessanti previsti dalla kermesse: “Milano Running Festival rappresenta la naturale evoluzione della maratona, un grande festival che si svilupperà su uno spazio di 10.000 mq all’interno di MiCo, con due sale e un open stage, a un’area active provvista anche di una pista di atletica, accanto a uno spazio esterno in zona CityLife. Ogni giornata seguirà un tema specifico per lo sviluppo delle attività, con focus diversi che spaziano dalla corsa agonistica, allo yoga, ai workshop organizzati con esperti del settore e in collaborazione con diverse personalità importanti, senza dimenticare le nuove tecnologie e dedicando spazio anche alla sostenibilità, tematica ormai imprescindibile per chi si occupa di sport. Il palinsesto con gli orari verrà aggiornato costantemente sulla pagina ufficiale".



La manifestazione si aprirà con lo Sport Business Forum, organizzato da RCS Academy – la nuova Business School del Gruppo RCS – e in partnership con PwC, in programma giovedì 4 aprile alle ore 10:00. Il Forum vedrà la partecipazione di Andrea Monti e Gianni Valenti, Direttore e Vicedirettore Vicario de La Gazzetta dello Sport e di Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events. Interverranno anche molti fuoriclasse del panorama sportivo italiano, tra questi: Kristian Ghedina, campione di sci e testimonial di Cortina 2021; Elisa Di Francisca, atleta di scherma; Clemente Russo, emblema del pugilato e Marta Pagnini, campionessa di ginnastica ritmica.



Giovedì 4 aprile la giornata dedicata al running al femminile si aprirà con un seminario rivolto ai ragazzi dei Licei Scientifici di Milano, organizzato da La Scuola dello Sport del CONI Lombardia e da RCS Active Team, con tema il Marketing Sportivo: nel backstage di un grande evento. L’atleta paralimpica Giusy Versace presidente dell’associazione Disabili No Limits – presenterà poi il suo ultimo libro Wonder Giusy, in compagnia di Claudio Arrigoni de La Gazzetta dello Sport. The Mom Factor: come si torna in forma dopo il parto grazie alla corsa e all’alimentazione sarà invece l’incontro proposto da Magda Maiocchi e Silvia Righetti di Runner’s World in compagnia dell’atleta olimpica specializzata nel fioretto Elisa Di Francisca. Non mancheranno Livio Sgarbi, Mike Maric e Julia Jones, che in questi mesi di avvicinamento alla maratona hanno sviluppato per il canale web sportivo Corri, nuota, pedala del Corriere della Sera una serie di pillole video dedicate rispettivamente alla concentrazione, alla respirazione e all’allenamento fisico. Le donne potranno poi correre giovedì 4 aprile alle ore 18:00 in compagnia di Lucilla Andreucci e i trainer di Almostthere per un kick off esplosivo del progetto di training al femminile RUN4ME Lierac che quest’anno giunge alla sua 4^ edizione. Simona Tarabini, celebre fondatrice di Bali Yoga, curerà invece le sessioni di YOGA Experience Try OM riservate a chi ha voglia di ritagliarsi un momento rilassante.



Venerdì 5 aprile, in riferimento al tema Running nel mondo, sarà invece organizzato un workshop volto a confrontare la corsa in Italia rispetto alle altre manifestazioni straniere: saranno coinvolti alcuni dei nomi più autorevoli del panorama internazionale (IAAF, Danish Atl. Fed. & EAA, London Marathon).

A curare l’appuntamento sarà Daniele Menarini, Condirettore della rivista Correre. Tra gli speech previsti si segnala inoltre Run & the City, la legacy delle maratone, in collaborazione con gli organizzatori della maratona di Valenica, modera Daniele Menarini di Correre. Sarà legato al tema del sociale anche l’incontro con Marco Bianchi ed Elena Togliatti focalizzato su Alimentazione e attività fisica: allenarsi… anche a nutrirsi meglio, curato da Fondazione Umberto Veronesi, da sempre attenta a promuovere la ricerca scientifica di eccellenza e i progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della conoscenza.

