Milano Running Festival, a City Life tutti pazzi per la dog run

Dog Run, La corsa a sei zampe, a cura di RCS Sports & Events e di Quattrozampeinfiera. Una nutrita schiera di cani insieme ai loro entusiasti accompagnatori ha corso in zona CityLife, per una serata di divertimento dedicata ai runner e ai loro piccoli amici.







Tra gli appuntamenti più importanti previsti per domani, sabato 6 aprile, la Bridgestone School Marathon, la corsa riservata ai bambini e ai loro accompagnatori. Alle ore 9:30 i piccoli runner daranno il via a una giornata di festa e allegria insieme a Gianmarco Tamberi, neo campione europeo indoor di salto in alto. Ha infine preso il via la divertente, La corsa a sei zampe, a cura di RCS Sports & Events e di Quattrozampeinfiera. Una nutrita schiera di cani insieme ai loro entusiasti accompagnatori ha corso in zona CityLife, per una serata di divertimento dedicata ai runner e ai loro piccoli amici. Presentata la candidatura olimpica “Milano Cortina 2026”, a cura del comitato promotore, è stato ufficializzato il Bilancio di Missione 2018 della FIDAL. Tra gli intervenuti: Alfio Giomi (Pres.te FIDAL), Fabio Pagliara (Segretario Generale FIDAL) e alcuni atleti azzurri, tra cui Simone Cairoli (decatleta), Marco Milano (quattrocentista), Lorenzo Perini (ostacolista), Gianmarco Tamberi (altista).

Prosegue con successo il, la kermesse rivolta agli sportivi e appassionati di corsa organizzata da RCS Sports & Events - RCS Active Team, in programma fino a domani, sabato 6 aprile, nei padiglioni del. La giornata di oggi, con”, si è aperta con “Run the City, la legacy delle maratone”, in collaborazione con gli organizzatori della maratona di Valencia, alla presenza del sindaco di Valencia Joan Ribò e di Andrea Trabuio per RCS Sports&Events e con la moderazione di Daniele Menarini, condirettore della rivista Correre. Alla stessa ora si è tenuto il Workshop sul Charity Program di Generali Milano Marathon “Sport & Team Building: un connubio vincente a servizio della CSR in azienda” a cura di Rete del Dono. Tra gli ospiti: Luca Sciacca (CSR Gruppo Generali), Daniele Barboni (CEO Cesvi), Paola Antonini, Daniele Ossioli (atleta non vedente), Valeria Vitali (Rete del Dono) e RCS Sports & Events.Contemporaneamente si è svolta la conversazione su “” con Luca Bottoni, Direttore Tecnico Art Personal Trainer e consulente per l’alimentazione di Parmigiano Reggiano. La mattinata è proseguita con l’incontro tra gli Organizzatori dei principali eventi di corsa italiani per manifestazioni Gold, Silver e Bronze Label,