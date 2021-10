Milano, ruba il portafoglio all'autista dell'autobus: arrestato un giovane che ha finto di essere minorenne

La polizia ferroviaria ha notato due giovani nell'area della stazione di Milano Centrale che con una mossa fulminea hanno strappato il portafoglio ad un'autista di autobus diretto agli aeroporti milanesi. I due complici si sono dati alla fuga, ma uno dei due è stato subito bloccato dagli agenti, impiegati nel servizio di antiborseggio, e hanno restituito la refurtiva alla vittima.

Il giovane è stato arrestato. Si tratta di un cittadino marocchino, risultato irregolare in Italia, ed è stato trasferito in carcere per il reato di furto con strappo in concorso. Il ragazzo, che ha dichiarato di essere minorenne, è stato sottoposto all'esame radiologico che ha stabilito la sua maggiore età.

Il suo complice è riuscito a darsi alla fuga, ma i poliziotti sono già risaliti alle sue generalità. Si tratta di un cittadino marocchino di 16 anni che verrà denunciato in stato di libertà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 11:39

