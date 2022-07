Milano, ruba il portafogli ad un'anziana ma lei lo rincorre: arrestato un romeno di 22 anni

L'ha seguita fino in metropolitana e, una volta salita sulle scale mobili, le ha sfilato il portafogli dalla borsa. Ma la vittima se n'è subito accorta e ha inseguito il malvivente. E' finito in manette un romeno di 22 anni che nel piazzale Lotto a Milano, ha seguito l'anziana donna di 70 anni, per derubarla.

Leggi anche > Prendono a botte a padre e figlio in discoteca. Tre giovani in manette

Il ragazzo aveva già alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ricostruzione, i poliziotti in motocicletta hanno visto il 22enne procedere rapidamente da viale Monte Rosa al piazzale, inseguito da una donna. Sono così intervenuti e lo hanno bloccato. Infatti, una volta fermato, gli agenti l'hanno perquisito trovando il portafogli della donna, poi restituito alla proprietaria.

Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite, tanto da rifiutare il ricorso alle cure mediche. Per il 22enne, arrestato, si attende il processo per direttissima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA