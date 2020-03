Milano, ruba i computer sul treno in partenza: arrestato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato un cittadino libico di 22 anni responsabile del furto di un computer portatile a bordo di un treno. La pattuglia, durante il servizio di controllo di un treno in partenza per Roma Termini, ha notato un viaggiatore scendere velocemente dal treno e discutere animatamente con un ragazzo sceso dallo stesso convoglio.



I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto i due e sono stati informati dal viaggiatore, di nazionalità camerunense, che, mentre era sul treno, ha notato il ragazzo aprire la borsa di una signora adagiata sulla cappelliera per rubare un oggetto che ha poi sistemato nel suo zaino. All'interno dello zaino gli agenti hanno trovato il notebook che la signora, ancora sul treno ed ignara di tutto, ha riconosciuto come proprio. Il giovane, con precedenti penali, è stato pertanto arrestato per furto aggravato. Ultimo aggiornamento: Mercoled√¨ 4 Marzo 2020, 16:26

