Milano, RuPaul’s Drag Race, Werq the World Tour 2020 sbarca al Teatro degli Arcimboldi

RuPaul’s Drag Race World Tour sbarcherà dal vivo a Milano il 27 maggio 2020 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.I biglietti per l’evento saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLive Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 6 novembre suLa messa in vendita generale inizierà invece dalle ore 10.00 di venerdì 8 novembre 2019 sue in tutti i punti vendita autorizzati.Ru Paul’s Drag Race World Tour, uno degli spettacoli televisivi più amati, arriva nel nostro Paese con una produzione interamente nuova.Un esperimento mal riuscito manda Michelle Visage in un viaggio nel tempo, senza possibilità di tornare a casa. Asia O’Hara, Kameron Michaels, Naomi Smalls, Plastique Tiara, Shea Coulee, Vanessa Vannjie Mateo, Violet Chachki e Yvie Oddly si metteranno sulle tracce di Michelle attraversando vari ‘momenti storici’ iconici nella speranza di tornare al presente! Lo show è prodotto da Voss Events in collaborazione con World of Wonder e VH1.