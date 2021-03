Rossella Rapisarda: «La mia Alda Merini senza filtro l'ho scoperta in riva ai Navigli»

Uno sguardo dai Navigli e sui Navigli: è questo l’angolo di città che Rossella Rapisarda – attrice, autrice, insegnante di teatro originaria di Lecco – si è scelta da diversi anni come milanese d’adozione. Che poi quel termine – d’adozione - da queste parti scompare in un attimo. Rapisarda ha da poco portato in scena on line - nel cartellone della rassegna “Ieri e Oggi” di Teatro 2.0 Live Streaming su Reklama Tv - un monologo in omaggio di Alda Merini. Giusto domenica scorsa, la poetessa milanese avrebbe compiuto novant’anni.

Ha mai conosciuto Alda Merini?

«No, purtroppo. Ma vivo in quella che fu la sua zona, e sono venuta a contatto con molti che la conoscevano. Da qui nasce il monologo Senza Filtro, nel quale interpreto l’Angelo Custode di Alda: rievoco aneddoti e battute della mia ex assistita».

Da dove ha pescato queste storie?

«Da personaggi come Arnoldo Mosca Mondadori, Alberto Casiraghi, Giuliano Grittini, Giuseppe d’Ambrosio Angelillo, ma anche da persone comuni che, sui Navigli, hanno intercettato la sua profonda umanità. Io e il co-autore Fabrizio Visconti abbiamo preso appunti per un anno intero. Ne è emersa una Merini ironica, appassionata di barzellette, accanita fumatrice, senza filtro nel fumo come nei rapporti umani».

La poetessa non ha visto questa Milano alienata dalla pandemia.

«Da artista e essere umano sensibilissimo qual era, avrebbe saputo dare uno sguardo personale e speranzoso, ne sono certa. D’altronde, lei seppe vedere speranza anche tra i corpi abbandonati di un manicomio».

Lei è anche insegnante di teatro con la sua compagnia Eccentrici Dadarò: intravede una luce in fondo al tunnel?

«Insegno ai ragazzi, ai quali il teatro manca moltissimo. Così come soffrono la mancanza di aggregazione a scuola. L’ottimismo è d’obbligo, e poi la vaccinazione è una speranza forte».

Come ha vissuto lo stop?

«Ricordo febbraio 2020, a Rovigo. Spettacolo interrotto, le mie lacrime sul palco. Per giorni ho sognato di essere nuda in strada e di afflosciarmi senza colonna vertebrale. Mi sentivo così».

La sua carriera teatrale ha salde radici milanesi: è vero che viene dalla clownerie?

«Sì, è stata un’esperienza formativa importante. Venivo da un diploma Isef, dunque fu per me naturale scegliere una forma di comunicazione fisica. Ho frequentato il Teatro Arsenale e Quelli di Grock, poi ho girato l’Europa. A Parigi, alla scuola di mimo di Jacques Lecoq, poi Berlino, Londra, Cipro. A Mosca tre anni col maestro Jurij Alshitz: da qui nasce il mio innamoramento per Cechov».

Quando pensa che i teatri possano tornare alla normalità?

«Sarà una marcia graduale, penso. Nel migliore dei casi, ad aprile si potrebbe già fare qualcosa, nel rispetto rigoroso delle misure di sicurezza. L’estate ci permetterà qualche monologo o spettacoli all’aperto. Infine, dall’ottobre prossimo confido in una stagione normale».

L’esperienza in streaming è una forma di sopravvivenza?

«Non solo. Tutti attendiamo il ritorno del teatro vero, quello con un pubblico in carne ed ossa davanti al palco, ma da ogni rivoluzione nascono preziosi adattamenti. Reinterpretare spettacoli in video, con telecamere, resterà un metodo da utilizzare».

I suoi prossimi progetti?

«Se tutto va bene, a fine aprile avremmo un adattamento di “Revolutionary Road” di Richard Yates al Teatro Litta. Poi spero di poter portare in giro un monologo in estate».

