Rosmy: «Il mio sodalizio con Solieri e Saturnino per fare musica»

Cantautrice lucana da dieci anni a Milano, attrice, attenta al sociale, Rosmy (Rosamaria Tempone) ha appena pubblicato un nuovo singolo. La canzone è Giromondo e vede coinvolti due musicisti di grande talento come Maurizio Solieri e Saturnino. Giromondo è contro l’omologazione?

«L’ho scritta pensando alla filastrocca giro girotondo. Me la cantava mia madre da piccola quando cadevo, mi diceva “rialziamoci”. Giromondo è un invito a risollevarsi in questo momento ma sottolineo anche la bellezza della fantasia e della diversità di ognuno».

Come evita l’omologazione?

«Cerco di essere me stessa e non legarmi a un genere musicale soltanto, contaminandomi con artisti e suoni diversi. Giromondo l’ho scritta io, poi l’avvento di Solieri prima e Saturnino poi l’ha resa originalissima».

Saturnino, bassista di Jovanotti, e lo storico chitarrista di Vasco, Maurizio Solieri. Com’è andata con loro?

«Avevo parlato con Solieri, a cui è piaciuto il brano. L’intro ha la chitarra ma anche il basso, Saturnino ha accettato di suonarla. Di solito i featuring si fanno con altri cantanti, io invece con due musicisti ho voluto valorizzare la musica, soprattutto quella live, dato il momento».

Il video di Giromondo è stato girato a Palazzo Visconti, un luogo storico di Milano. Perché l’ha scelto?

«Perché è un posto magico, con i quadri che ti osservano e ti portano altrove. In passato ho fatto l’aiuto regista, quindi l’idea per i miei video nasce quasi sempre da me. Ho voluto tanti attori, ognuno diverso, in un luogo che fosse la storia di Milano. Tra di loro c’è Ihssan Smerjel, una bambina down favolosa di cui ho voluto far vedere la bellezza».

Lei vive da anni a Milano: la città si sta risvegliando dalla pandemia?

«Mi sento milanese doc, sono anche testimonial dell’associazione di volontariato City Angels. Ne stiamo uscendo con le ossa rotte ma piano piano ci si rialza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 06:00

