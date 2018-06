Milano come Roma, autobus in fiamme: strada chiusa al traffico

MILANO - Un incendio è divampato a bordo di un autobus del servizio pubblico a Milano, nei pressi della stazione di Lambrate. Sul posto, in via Violi, il mezzo si trova fermo a lato strada e una alta colonna di fumo nero e di fuliggine avvolge i palazzi e si estende fino alla piazza della stazione. Al momento non risultano feriti. La strada è stata chiusa mentre i vigili del fuoco stanno provvedendo allo spegnimento del mezzo che presentava fiamme nella zona posteriore, all'altezza del motore. Il fumo ha raggiunto il sopraelevato della ferrovia ma senza provocare interruzioni.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:34