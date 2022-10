Rocky Horror agli Arcimboldi in lingua originale: «Sarà una festa e un inno alla tolleranza»

di Ferruccio Gattuso

«Il provino in giarrettiera e corsetto? Pensavo di non riuscire a sostenerlo, e invece eccomi qui. Per non parlare della prima volta in cui ho cantato Sweet Transvestite in pubblico, un’emozione indescrivibile. Una grande festa, ed ero subito a mio agio». Parola di Stephen Webb. È lui, il protagonista, a dare la migliore spiegazione di ciò che è il Rocky Horror Show, musical di culto scritto da Richard O’Brien, debuttato a Londra nel 1973, diventato un film di successo nel 1975, e da oggi tornato in Italia in versione originale britannica, agli Arcimboldi fino al 23 ottobre: un’opera irriverente, scabrosa, volutamente decadente e kitsch ma allo stesso tempo una storia di libertà e tolleranza. Di sicuro cambiano la coppia di sposini Brad e Janet (Richard Meek e Haley Flaherty) che in fuga da una tempesta approdano alla soglia di una casa misteriosa, abitata da strani personaggi guidati dal travestito di nome Frank’N’Furter. Quel che succederà lì dentro passa sul palco e attraverso brani rock storici come Time Warp, Damn It Janet e Science Fiction/Double Feature. A portare in Italia lo show è Gianmario Longoni, che col Rocky ha un rapporto ultraventennale «anche se – spiega il gestore degli Arcimboldi e promoter – con la Brexit è diventato difficile portare in Europa titoli come questo. L’occasione è dunque speciale». Il Rocky milanese, spiega il regista Christopher Luscombe, «è rigorosamente aderente all’originale pensato da O’ Brien. D’altronde, nonostante sia un’opera che continua a essere più avanti rispetto al contemporaneo, è un classico. E un classico va rispettato. La sua forza? È una festa alla quale il pubblico, per tradizione, partecipa cantando e citando le battute dello show, ma è anche un inno alla tolleranza». Nel ruolo del Narratore, il “coro”, c’è il milanese Stefano Guerriero che, da dieci anni, vive a Londra: «Ho seguito un laboratorio teatrale di Luscombe e, per magia, eccomi qui. Non vedo l’ora di recitare davanti alla mia famiglia».

