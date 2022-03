Milano, clochard trovato morto nel sottopasso Mortirolo: disposta l'autopsia

Morto in piena notte. Un clochard è stato trovato senza vita dai soccorritori alle 7.55 del mattino nel sottopasso Mortirolo di via Tonale, sotto alla Centrale. Come riporta il Corriere della sera, era avvolto da stracci e coperte. Ancora incerte le cause del decesso, che saranno chiarite dall’autopsia, già disposta dal pm di turno, anche se potrebbero essere legate a un malore.

Secondo altri clochard si tratterebbe di un serbo di circa 70 anni, non ancora stato identificato con certezza dalla polizia, che dormiva lì da mesi.

Il sottopasso in cui è stato trovato è da tempo al centro di polemiche dopo uno sgombero «energico» del Comune: un tentativo mirato a convincere gli «irriducibili» a scegliere un posto in un dormitorio. L'assessore al Welfare Lamberto Bertolé ha commentato: «Quanto accaduto conferma purtroppo la necessità di insistere con gli interventi per intercettare e offrire un’alternativa a chi vive in quel luogo in una condizione inaccettabile. Lavoriamo per offrire ancora maggiore accoglienza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 10:17

