Milano, ritrovati sei cani denutriti e tra gli escrementi: denunciati i gestori dell'allevamento

Sono apparsi in condizioni gravi i sei pitbull che sono stati trovati in un allevamento della Brianza. Scheletrici, senza nemmeno una ciotola d'acqua e perennemente tra gli escrementi: è così che sono stati ritrovati i cani dalle guardie ecozoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali di Milano. Subito, le guardie li hanno sequestrati con il supporto dei carabinieri di Agrate Brianza. «Lo stato e il contesto in cui abbiamo trovato gli animali erano drammatici - racconta Fabio D’Aquila coordinatore delle guardie zoofile Oipa di Milano e provincia -. Appena entrati, lo scenario che ci siamo trovati davanti è stato terribile: il pavimento dei recinti era completamente ricoperto di feci e urina, i cani erano privi di acqua ed erano talmente magri da risultare quasi scheletrici, con piaghe da decubito sul corpo e non molto vigili agli stimoli, uno di loro stava male e continuava a vomitare».

Secondo quanto riporta Oipa, i cani (cinque femmine e un maschio) erano detenuti in un box senza acqua ed erano costretti a vivere tra cumuli di escrementi. Il proprietario degli animali e la persona che li teneva nell'allevamento sono stati denunciati per reati di detenzione incompatibile e maltrattamento.

Al sicuro

Dopo il sequestro, i sei cani sono stati portati in custodia al canile sanitario Fusi di Lissone, che li curerà fino a quando il Tribunale di Monza non deciderà per la confisca e per la successiva adozione. Intanto, gli animali possono essere presi in affidamento provvisorio a chi ne faccia richiesta. Le guardie ecozoofile Oipa hanno contattato subito l’Ats Brianza e i due medici veterinari che sono intervenuti per visitare gli animali.

Oltre ai cani, altri animali

Durante l'ispezione dell’area, è stata trovata una gabbietta con un pappagallo morto di stenti da poco. Per quest’ultima circostanza è stato contestato anche il reato di uccisione di animali. L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e di rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali. Per contattare il Nucleo delle guardie ecozoofile Oipa di Milano e provincia scrivere un’email a guardiemilano@oipa.org.

