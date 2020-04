Etnico, d’autore, fusion: con il lockdown il ristorante suona alla porta

Ancora in piena emergenza coronavirus, non si sa quando si tornerà al ristorante e con quali modalità. Ad ogni modo, ci sono tantissimi esercizi che, grazie al delivery, hanno mantenuto le loro cucine aperte e lavorano a pieno regime. Non solo con le principali piattaforme (come Glovo, Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, Foodys), ma anche con consegna in proprio, è possibile ricevere a casa, a pranzo e a cena, gran parte del menù dei ristoranti di Milano, dai regionali agli etnici, dai gourmet ai panini. Ecco una lista per categorie, anche se sul sito del Comune, nella sezione “Milano aiuta”, è disponibile l’elenco completo degli esercizi che effettuano consegne a domicilio, dai ristoranti ai supermercati.



CUCINA TRADIZIONALE. In totale autonomia, il ristorante Da Giacomo di via Sottocorno ha deciso di attivare delle consegne a domicilio, effettuate direttamente dai dipendenti (gratis per i clienti più anziani). Si possono ordinare i pasti del menù del ristorante, ma anche i prodotti della pasticceria, della rosticceria e del bistrot. Anche l’Orto di Brera, famoso per i suoi prodotti ortofrutticoli, ha attivato un servizio di cucina con consegne a domicilio. Tra i dolci spicca senza dubbio la storica Pasticceria Martesana, che consegna a casa tutti i suoi prodotti.



ETNICI. Il ristorante argentino Don Juan, in via Altaguardia, effettua consegne a domicilio dirette e gratuite dalle 19 alle 22. Un’istituzione della cucina orientale è senza dubbio Wicky’s Innovative Japanese Cuisine di corso Italia (è possibile ordinare dal sito o tramite WhatsApp). Il sushi, in tutte le sue varianti, può essere ordinato anche da Macha Cafè di corso Porta Vittoria, che nel suo menù presenta anche dolci, frullati e centrifughe bio.



PIZZA. Anche i migliori ristoranti-pizzerie di Milano si affidano al delivery: tra queste la pizzeria Giolina (a Porta Venezia) consegna a pranzo e a cena, proprio come Così si fa di Antonino Esposito (via Solferino). Si può ordinare la pizza, sette giorni su sette ma solo a cena, anche da Eataly Smeraldo (piazza XXV Aprile), che offre anche il servizio di spesa a domicilio.



HAMBURGER E PANINI. Per gli amanti dei panini, non possono non essere citati, da gustare grazie al delivery, Cow Burger (via Ripamonti) e Angus and More (viale Monte Nero). Una gustosa alternativa vegana è quella offerta da Flower Burger (via Tortona e viale Vittorio Veneto), una variante curiosa è Trapizzino (via Marghera), un ibrido tra il tramezzino e la pizza.



LE BIRRE. Per chi, pur non potendo uscire di casa, non riesce a rinunciare al gusto e alla freschezza di una birra la scelta è pressoché infinita. Assolutamente consigliate, tra le birre artigianali consegnate a domicilio, La Birrofila (via Sant’Ampellio), The Brew Milano Beershop (via Pacini) e PicoBrew (zona Navigli), che consegna anche in abbinamento con formaggi e salumi.



LA CUCINA D’AUTORE. Oltre al già citato ristorante etnico di Wicky Priyan, tra i ristoranti più rinomati non si può non citare quello di Daniel Canzian: il servizio di consegna a domicilio, svolto con i taxi, è disponibile su prenotazione dal lunedì al sabato. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 06:00

