Milano, bar chiuso per 10 giorni a Cinisello: «Era un ritrovo di pregiudicati»

Chiusura anticriminalità. E' stato chiuso il locale "Just cafè" di Cinisello Balsamo, Milano, per «contrastare i fenomeni di criminalità». E' quanto ha dichiarato il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, che ha deciso di sospendere la licenza al lounge bar per 10 giorni.

Il provvedimento, spiegano da via Fatebenefratelli, «Si è reso necessario in quanto il locale è abituale ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia. Dopo diversi controlli all'interno del bar, gli agenti del commissariato hanno identificato clienti con dei precedenti di polizia per reati contro la persona e reati inerenti alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti». E non solo. Perché in più occasioni il locale è stato teatro di episodi di violenza.

Tra gli episodi, il più grave è quello che si è verificato a maggio scorso, quando gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di un'aggressione a un uomo nei pressi del bar. Dopo aver visionato i video delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno scoperto che poco prima era scoppiata una rissa davanti al bar tra diversi clienti, tra i quali proprio il ferito che era finito in ospedale con traumi al volto e alla testa.



Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 12:53

