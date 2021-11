Halloween di risse e alcol, tanti giovani in coma etilico: accoltellato un 17enne

Risse per i troppi drink ingurgitati. Aggressioni fra ragazzi su di giri, finiti in ospedale in coma etilico. Il weekend di Holloween è stato da paura a Milano: una notte di eccessi e sregolatezza che ha costretto al superlavoro forze dell’ordine e ambulanze. Il bilancio è di 46 interventi del 118 «per abuso di sostanze alcoliche» (da mezzanotte all’alba) e 21 per episodi violenti.

DERIVA VIOLENTA Il fatto più grave all’alba di ieri: intorno alle 5 un ragazzino di 17 anni, italiano, con precedenti per furto, è stato ferito in viale Ungheria, periferia est, con tre fendenti. Due alla schiena e uno braccio. Quando i soccorritori sono arrivati aveva ancora conficcato nel braccio la lama: è stato trasportato in codice rosso al San Raffaele. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. È ora caccia all’aggressore. La polizia sta ricostruendo quando accaduto e, al momento, tutto è avvolto nel mistero: i due ragazzi, che hanno chiamato i soccorsi, hanno raccontato agli agenti di essere scesi insieme al minorenne, che non conoscevano, alla fermata del tram notturno 27. Lui, in stato di ebbrezza, avrebbe cominciato a inviargli contro, accusandoli di avergli rubato il telefonino. Poi, mentre cercavano di capire se l’iPhone fosse caduto a terra è sopraggiunta una sagoma dal volto coperto: si presume un uomo, che ha accoltellato il 17enne prima di scappare. Non è escluso che lo stessero aspettando. Prima del 17enne, verso mezzanotte, a essere ricoverati, in codice verde, sono stati quattro giovani, dai 16 ai 29 anni: tutti coinvolti nella furiosa zuffa scoppiata nei dintorni di piazza XXIV Maggio, zona Navigli. Dopo l’una, invece, sono volati pugni, calci e morsi anche in via Padova, in via Tocqueville e in via Palestrina.

UBRIACHI PERSI Halloween per molti giovani è stata l’occasione di brindisi suon di superalcolici per sballare: erano le 21,30 di domenica quando l’ambulanza, su segnalazione dei carabinieri, è intervenuta alla Darsena «per intossicazione etilica». Ad essere coinvolta una 15enne, portata in codice rosso alla clinica De Marchi. Stesso copione, alle 22,30, in via Cena, all’interno del parco Vittorio Formentano dove una compagnia di giovani trascorreva la serata con le birre portate da casa. E alle 23,40, in via Ebro, zona Ripamonti: al pronto soccorso, stavolta, tre amici, di 26, 15 e 14 anni. riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA