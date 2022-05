Milano, rissa con mazze e bastoni tra i gestori di due locali: tre feriti

Una rissa, durante la quale sono state utilizzate anche mazze e bastoni , ha visto coinvolte quattro persone nel pomeriggio in viale Certosa a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura. Tre sono stati portati in ospedale dagli operatori del 118, in condizioni non gravi, mentre un quarto è stato portato in Questura. Secondo quanto si è saputo, la rissa si è scatenata tra i gestori nordafricani di due locali vicini, in viale Certosa, per futili motivi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 09:40

