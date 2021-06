Milano, si sfidano a pugni e bottigliate dopo la notte della movida: arrestati 6 ventenni

Avevano iniziato di prima mattina una sfida a colpi di calci, pugni e cocci di bottiglia rotta. Per questo sei ventenni sono stati arrestati ieri a Milano dagli uomini del commissariato Greco Turro.

Gli agenti stavano transitando in viale Pirelli quando attorno alle 8 del mattino sono stati fermati da un addetto alla vigilanza che ha riferito di aver visto un gruppo di ragazzi intendo a litigare con cocci di bottiglia rotta in piazza dell'Ateneo Nuovo.

Lì hanno trovato e arrestato alcuni dei giovani coinvolti nella rissa, tutti tra 22 e 25 anni, alcuni sotto l'effetto dell'alcol. Si tratta di 4 cittadini ecuadoriani, un peruviano e un italiano. I cittadini sudamericani hanno riferito che mentre si trovavano davanti a un chiosco in via Stella Bianca sono stati aggrediti senza motivo da tre ragazzi a loro sconosciuti. Da lì si sono spostati tutti in piazza dell'Ateneo Nuovo per dare il via alla sfida.

A quel punto è arrivata la polizia, che ha tentato di mettere fine agli scontri, mentre due degli otto ragazzi coinvolti sono riusciti a dileguarsi. Per sedare la rissa c'è voluto l'intervento di cinque volanti, e tre giovani sono finiti in ospedale. Due sono stati portati all'ospedale Città Studi in codice verde con una prognosi di 14 e 2 giorni. Anche il giovane italiano di 22 anni è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli con due giorni di prognosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA