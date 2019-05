Rissa fuori dalla discoteca: ragazzo di 22 anni accoltellato, è in codice rosso

Domenica 19 Maggio 2019, 12:01

Una rissa scoppiata in piena notte, intorno alle 4,40, e sfociata nel sangue. È successo afuori una nota discoteca di via Valtellina.all'ospedale Niguarda. Come riporta Milano Today, nella colluttazione sono rimasdi età compresa tra i 19 e i 23 anni.Il giovane colpito alla schiena non sarebbe in pericolo di vita. Per gli altri ragazzi, trasportati al pronto soccorso del Fatebenefratelli, del Policlinico e Città Studi si tratterebbe di codice giallo. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica che ha portato all'inizio della rissa e all'accoltellamento.