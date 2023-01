Milano, da oggi via al ritocco delle tariffe Atm fra le polemiche: il ticket aumenta a 2,20 euro

Da oggi viaggiare sui mezzi Atm è più caro. A partire dal singolo biglietto, che passa a 2,20 euro, fra le polemiche bipartisan. Alla luce dell’impennata dei costi del trasporto locale, dovuta al caro-energia e anche all’apertura della M4, «la manovra, che tocca maggiormente i ticket occasionali, non era più rimandabile», dicono dal Comune. E sebbene i ricavi di Atm, nel 2022, siano oltre le stime, «non sono sufficienti a coprire i costi», avvisano dall’azienda.

AUMENTI

Nel dettaglio, il biglietto ordinario per viaggiare su metrò, bus e tram da oggi costa 2,20 euro e non più 2 (+ 10%). I ritocchi riguardano anche il carnet dieci corse da 18 a 19,50 euro; il giornaliero da 7 a 7,60 euro; il biglietto per tre giorni da 12 a 13 euro. Nessuna variazione per gli abbonamenti ordinari: rimane a 39 euro quello mensile e a 330 l’annuale. Secondo una previsione, gli aumenti porteranno circa 16 milioni in più l’anno

POLEMICHE BIPARTISAN

Per Carlo Monguzzi, presidente della commissione comunale Mobilità, capogruppo di Europa Verde, «è una beffa visto che chiediamo continuamente ai cittadini di lasciare a casa l’auto inquinante e di utilizzare bus e metro». E il centrodestra in Regione con Fratelli d’Italia ha lanciato su change.org la petizione on line No agli aumenti.

BILANCIO E PASSEGGERI

Il bilancio 2022 di Atm si chiude con un incasso superiore alle previsioni: 80 milioni in più, grazie al boom di ticket acquistati dai turisti, a Milano per vacanze o eventi. «Ma non coprono le spese», precisano dall’azienda. Il Comune ipotizzava d’incassare, nell’anno appena terminato, circa 320 milioni: invece, fino allo scorso novembre, l’incasso era di 366 milioni lordi, con una stima, calcolando dicembre, oltre i 400 milioni (il conto è da assestare). Comunque sempre meno in confronto ai 437 milioni netti del 2019. E lo scenario è «di forte crisi». Da una parte il caro-energia per Atm «ingestibile»: nel 2021 ha speso per l’elettricità circa 48 milioni, mentre nel 2023 spenderà fino a 150,170 milioni. Dall’altro lato, il calo dei passeggeri sul metrò, meno 20, 25% sul metrò rispetto al pre Covid, che sembra ormai strutturale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA