Milano, per benzina e gasolio rincari boom: si arriva a 2,60 euro a litro

Mobilità salata. I carburanti sono alle stelle e, a Milano, è quasi impossibile trovare un distributore che eroghi la benzina a meno di 2 euro al litro, o poco più. La “verde” è schizzata quasi ovunque in città a circa 2,30 euro fino a volare a 2,50. Ed anche il gasolio (mai accaduto) è arrivato allo stesso prezzo.

AUMENTI SENZA FRENI. Gli incrementi, iniziati prima della guerra in Ucraina, si sono impennati con l’inizio del conflitto e milanesi fanno i conti con il caro carburante. Per molti l’auto è indispensabile per lavoro e commissioni urgenti ma appena possono, nei weekend, in tanti la lasciano parcheggiata e rinunciano alla gita fuori porta in macchina. Gli automobilisti “curano” il centesimo, grazie all’osservatorio del ministero dello Sviluppo Economico che registra, ogni giorno, le fluttuanti tariffe delle circa 300 piazzole milanesi. PREZZI L’IP di piazza IV Febbraio (stando ai prezzi del 13 marzo) è il più conveniente di Milano: 1,96 per un litro di benzina, 1,88 per il gasolio; si risparmia, al momento, anche all’Eni di via Lorenteggio (benzina 2 euro). Quasi ovunque il “listino” varia da 2,20 a 2,40 euro al litro. Fino ad arrivare a oltre 2,50, come all’Esso di via Rembrandt (benzina 2,60, gasolio 2,54) e all’Eni dell’uscita della tangenziale Est- Cascina Gobba (verde 2,63, diesel 2,62).

SALASSO E CRISI. Per gli automobilisti è un salasso: il “pieno” costa 20, 25 euro in più. Quello di uno scooter circa 6 euro in più. Anche il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, è intervenuto: «Gli aumenti sono immotivati, frutto di una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi, una colossale truffa a spese di imprese e cittadini». Parole condivise da Paolo Uniti, direttore della Figisc Milano, la Federazione dei gestori degli impianti: «Cingolani ha denunciato la realtà. I prezzi non sono decisi dai distributori, che guadagnano 3 centesimi lordi per ogni litro erogato, bensì dai mercati internazionali». Se i consumatori piangono, i benzinai non ridono. «La pandemia ha ridotto l’erogato di ogni impianto, perché i milanesi viaggiano pochissimo: da 2 milioni di litri all’anno a 800mila in era Covid. I distributori sono sull’orlo del baratro, fra mancati clienti e il boom della corrente per mantenere le pompe». La proposta è di «un’accise modulabile, seguendo l’Irlanda: se il petrolio si alza le tasse governative si abbassano per trovare un equilibrio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA