Milano, a Palazzo Reale l'altro Rinascimento dell'immaginifico Hyeronimus Bosch

di Ferruccio Gattuso

Un mondo affollato, grottesco, onirico, spesso inquietante. È quello di Hyeronimus Bosch, il genio fiammingo interprete di un Rinascimento “alternativo”, celebrato a Palazzo Reale. E proprio così - Bosch e un altro Rinascimento - si intitola la mostra curata da Bernard Aikema, Fernando Checa Cremades e da Claudio Salsi, direttore del Castello Sforzesco: un percorso ricco di un centinaio di opere, nel quale il maestro attivo tra ‘400 e ‘500 dialoga visivamente con contemporanei e discepoli (in mostra dall’Arcimboldo a Garofalo). Dipinti, sculture, arazzi, incisioni compongono quella che, nelle parole dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi è «una mostra che Milano non ha mai visto prima». Nelle opere troneggiano diavoli, peccatori, gnomi, animali fantastici, contadini e pulzelle, con invenzioni figurative fra il grottesco e lo strabiliante. Tra i quadri più celebri il Trittico del Giudizio Universale, Il giardino delle delizie; e ancora le Meditazioni di san Giovanni Battista e La Visione di Tundalo. «Bosch rappresenta davvero un altro Rinascimento – spiega il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina – diverso dai canoni tramandatici dalla visione del Vasari. Con questa mostra, che progettiamo da quasi sei anni, non si intende proporre un anti-Rinascimento ma uno dei diversi rinascimenti presenti nell’epoca. Perché Bosch influenzò in modo evidente molti artisti del mondo mediterraneo». La ricchezza dell’allestimento è figlia di un interscambio importante tra istituzioni: «Siamo riusciti nell’impresa con un’accorta politica di scambio», chiosa Claudio Salsi. Un esempio? «Il Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio, che ha lasciato solo due volte nel secolo scorso il Portogallo, giunge qui come scambio con la nostra Pala Trivulzio del Mantegna del Castello Sforzesco».

Dal 9 novembre al 12 marzo. Orari: 10-19.30, gio 10-22.30; lun 14.30-19.30. Biglietto 15 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA