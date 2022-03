Milano, rider minacciato e derubato: bottino di 20 euro

Rapinato durante una consegna. E' quanto successo ad un rider pachistano che è stato minacciato e derubato nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo in via Arquà, zona via Padova, a Milano. Il tutto per un misero bottino di 20 euro.

A denunciare i fatti è stato lo stesso rider che ha raccontato di essere stato avvicinato da due persone, di origine straniera, che l'hanno minacciato a parole chiedendogli con insistenza di consegnargli il denaro che aveva con sé. Il rider ha acconsentito, dando ai due rapinatori i contanti che aveva nel portafogli, per un totale di appena 20 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 22:27

