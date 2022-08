Milano, al Ride l'arte del mattoncino: dai dinosauri al Venere di Milo tutti creati con il Lego

di Fabrizio Ponciroli

L’arte prende forma attraverso i mattoncini Lego. È tornata a Milano, questa volta al Ride, Navigli, la mostra itinerante The Art of The Brick, definita dalla Cnn una delle dieci mostre imperdibili al mondo. Nathan Sawaya, un tempo avvocato, ora è capace di rivisitare con i celebri mattoncini colorati danesi (che compiono 90 anni) capolavori come la Gioconda di Leonardo, il David di Michelngelo, o la Notte stellata di Van Gogh, ma anche la Sfinge egizia. Curiosamente il 48enne artista americano ha lavorato per Lego per meno di sei mesi e ne è diventato uno dei portavoce più acclamati. In mostra fino a fine mese ci sono sue cento opere, e in tutto i mattoncini Lego usati sono oltre un milione. «Il lavoro di Nathan Sawaya colpisce immediatamente, forse anche più gli adulti dei bambini. Le opere, infatti, sembrano tutte facilmente realizzabili: basta avere a disposizione un buon numero di mattoncini e unirli secondo uno schema. Ma in The Art of The Brick c’è soprattutto l’elemento del genio, nascosto dal divertissement, che esprime sia l’arte, reinterpretandola, sia la condizione umana. E questo è piuttosto un gioco da adulti», spiega Fabio Di Gioia, curatore della mostra. Tra le opere mozzafiato la Venere di Milo (18.483 mattoncini), il soffitto della Cappella Sistina, il ritratto di Warhol, l’Autoritratto di Rembrandt, il Pensatore di Rodin, L’urlo di Munch, San Giorgio Maggiore al crepuscolo di Monet, la Ballerina di Degas, la Testa di Modigliani, Il Bacio di Klimt, il Partenone. E anche sculture immense, come il T-Rex di sei metri (80mila pezzi). «L’artista non usa mattoncini speciali ma i classici Lego con cui tutti abbiamo giocato da piccoli. Il suo virtuosismo lo si vede in sculture come il grande scheletro di dinosauro T-Rex», conferma Di Gioia. C’è anche una sezione multimediale, In Pieces, che mescola fotografie e mattoncini. Non poteva mancare la zona Play and Build per grandi e piccoli, per realizzare in prima persona opere con i Lego.

