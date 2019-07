Vicina la riapertura del Teatro Lirico, l'annuncio del sindaco Sala su Instagram

Sabato 27 Luglio 2019, 18:33

Quasi tutto pronto, a, per la riapertura dello storico. Ad annunciarlo, su Instagram, lo stesso sindaco: «Ho un ricordo da ragazzo, Mina al Lirico. Questa foto è di ieri, è riapparsa l'insegna. Ancora un po' di pazienza e, finalmente, si riapre. #amomilano»., le cronache milanesi riportavano che l'apertura sarebbe slittata da settembre 2017 a gennaio 2018. Poi ancora problemi e un altro slittamento all'estate del 2018 a causa dell'amianto trovato durante i lavori, più di quanto ci si aspettasse. Successivamente il rinvio al 2019, prima a giugno e poi ad agosto.Prevista inizialmente per giugno, la data effettiva della riapertura era stata poi ipotizzata per agosto.I lavori per ridare vita al, nel frattempo intitolato a Giorgio Gaber, sembrano però ora vicinissimi alla conclusione, per la felicità di cittadini ed artisti.