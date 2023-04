Milano, il Salone del mobile torna ad aprile: taglio del nastro con la premier Meloni

di Paola Pastorini

Un Salone che farà scintille. L’edizione 2023 del Design torna nel suo habitat naturale, aprile, saluta il ritorno dei buyer cinesi, stacca +25% di biglietti, accoglie ministri e teste coronate, e con la premier a tagliare il nastro. Insomma, le premesse ci sono per una edizione al top. La 61/a edizione del Salone del Mobile si tiene dal 18 al 23 aprile alla Fiera di Milano a Rho.

PREMIER E OSPITI

Ad inaugurare la kermesse sarà la premier Giorgia Meloni, «a rimarcare l’importanza del Salone per tutto il Paese», sottolinea la presidente Maria Porro. Anteprima lunedì con il presidente del Senato Ignazio La Russa a presenziare l’evento alla Scala. Tanti i ministri attesi, tra cui quello alle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, e poi dell’Economia Giancarlo Giorgetti, del Turismo Daniela Santanchè delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. All’inaugurazione dell’evento ci sarà anche una testa coronata, la regina Maxima d’Olanda.

LE PRESENZE

Sono duemila gli espositori, di cui «il 34% esteri - aggiunge Porro - e in aumento e per questo il Salone si conferma punto di riferimento internazionale, con il meglio da tutto il mondo». Il 2023 segna il ritorno della Cina, che come visitatori risulta seconda dopo l’Italia. I primi cinque Paesi per presenza sono al momento, Italia, Cina, Brasile e Usa. Seguono Germania, Francia, Svizzera, Corea del Sud, Spagna e Uk. L’India è sedicesima e la Russia diciannovesima.

IL COMPARTO

Il settore del legno/arredo chiude il 2022 con il +12,6% del fatturato sul 2021, trainato dall’export. «Nel complesso - spiega Claudio Feltrin presidente di Federlegnoarredo - guardiamo al 2023 come all’anno dell’assestamento per l’arredo. Realistico pensare a un fine anno con +5%, trainato soprattutto dall’export». Al centro del Salone del 2023 anche la sostenibilità: l’evento a fine kermesse otterrà la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile.

