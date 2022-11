Milano, bici e moto al top, apre Eicma fra show e incontri

di luca uccello

Ancora una volta Milano è la capitale mondiale di moto e biciclette. Tutto è pronto per Eicma, edizione numero 79 dell’Esposizione internazionale dedicata alle due ruote, che si tiene da domani al 13 novembre. La “pista” è quella solita: i sei padiglioni di Milano Fiera Rho, uno in più rispetto al 2021, in rappresentanza di 43 Paesi (il 58% degli espositori arriva dall’estero) con 1300 marchi esposti. Soddisfatto Pietro Meda, presidente Eicma: «Si riconferma un appuntamento internazionale unico e imprescindibile per l’industria della mobilità su due ruote. Sono il gradimento del pubblico e la partecipazione stessa delle aziende a consegnare a questa edizione un significato di compattezza, che rappresenta anche una prova di forza di tutto il settore». Ma non solo, la kermesse registra un’altra novità: «Più del 20% delle aziende presento sono alla loro prima partecipazione - spiega Meda - tanto che abbiamo dovuto creare una lista di attesa». Confermata l’area esterna MotoLive, ancora una delle attrazioni gratuite più seguite di Eicma con spettacoli acrobatici, intrattenimento, live show e gare motociclistiche nell’arena offroad con tanti protagonisti delle due ruote. Gli spazi esterni accoglieranno anche aree di prova motocicli, test ride eBike ed altre iniziative promosse dagli espositori. Da segnalare il ritorno di Ducati, assente nell’ultima edizione, mentre non ci saranno Bmw, il gruppo Ktm-Husqvarna e Harley-Davidson. Tra gli italiani non ci saranno nemmeno Askoll, produttrice di scooter elettrici, e il gruppo Nolan. Ritorna invece Caberg, altro produttore di caschi italiano. Assente anche MV Agusta. Le prime giornate come sempre sono riservate a stampa e operatori, mentre da giovedì 10 a domenica 13 novembre l’esposizione apre al grande pubblico degli appassionati. Ma come va il settore delle due ruote? Nei primi dieci mesi del 2022 ciclomotori, scooter e moto segnano complessivamente una lieve flessione del 2,5% con 244.306 veicoli immessi sul mercato. Rimane comunque molto positivo l’andamento dei ciclomotori, che crescono del 16,5% e registrano 17.370 unità. Anche le moto salgono del 4,6%, corrispondente a 108.620 veicoli immatricolati. Gli scooter registrano invece una perdita del 10,3% con 118.316 mezzi targati.

Fieramilano, Rho. Per il pubblico apertura da giovedì 10 al 13 novembre. Orari: 9.30-18.30. Biglietto 23 euro.

