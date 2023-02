Milano, il Salone del mobile torna ad aprile e va all'attacco: nuovo layout e Euroluce

di Elena Fausta Gadeschi

Ritorno al futuro per il Salone Internazionale del Mobile. Dopo lo stravolgimento della pandemia, l’evento più importante al mondo del settore arredo-casa, giunto alla 61° edizione, ripristina il canonico appuntamento di primavera, dal 18 al 23 aprile, e torna alla Fiera di Milano Rho. Ma cambia pelle. E inaugura un nuovo format espositivo su un unico livello.

NUOVO FORMAT È previsto il ricollocamento dei 1962 espositori su un unico livello in modo da semplificare la visita, rendendola progressiva e più immediata, grazie a un sistema digitale di orientamento. Fil rouge del nuovo concept sarà Euroluce, la Biennale dell’illuminazione che torna dopo quattro anni con uno stand ad anello e ispirato ai borghi italiani, con mostre, talk, workshop e installazioni site-specific. All’interno di Euroluce saranno oltre 550 i protagonisti del 24/o SaloneSatellite, di cui sarà ospite Gaetano Pesce.

ALL’ATTACCO «Dopo tre anni non era pensabile – racconta Maria Porro, presidente del Salone – ritornare ad aprile come se nulla fosse avvenuto. La pandemia ha cambiato in modo radicale il nostro modo di vivere i grandi eventi e questo grande cambiamento non poteva rimanere inascoltato. Abbiamo pensato che fosse il momento di rilanciare sulla proposta espositiva ponendoci in attacco, ponendoci in ascolto delle esigenze degli espositori e dei visitatori, dando più valore al centro del Salone, cioè essere un momento di grandissimo mercato, una piattaforma che accelera il business». The City of Lights sarà il concept della Biennale, per la quale il duo Formafantasma ha creato Aurore, grande piazza dedicata ai talk, e dodici Costellazioni, che ospiteranno esposizioni come la personale della fotografa Hélène Binet.

VISITATORI Ancora assente il mercato russo, storicamente nella top ten di quelli più interessanti per l’arredamento, sostituito dagli Emirati Arabi e compensato dalla riapertura della Cina. «Siamo un settore creativo e manifatturiero, abbiamo bisogno di ossigeno per potere investire – chiosa Porro –. Le incertezze sono tante per tutto il mondo produttivo, dall’energia alle materie prime. Ci aspettiamo sicuramente un rallentamento, ma cercheremo di mantenere vivo il settore con un’offerta sempre più interessante». riproduzione riservata ®

