Il ritorno dei Legnanesi: «Dal Rinascimento a Parigi, l'importante è farvi divertire»

Per loro la crisi dei biglietti non è mai esistita. I Legnanesi nemmeno davano un’occhiata al botteghino, perché il sold out era il loro mantra. Questo era il mondo prima della pandemia, ma a giudicare dall’attuale risposta di Milano al ritorno della storica compagnia legnanese, dall’8 al 30 gennaio al Teatro Repower di Assago, la musica non è cambiata. «Il distacco di due anni dal nostro pubblico è stato davvero faticoso – spiega Antonio Provasio alias la mitica Teresa, nonché autore di tutti gli ultimi show dei Legnanesi insieme alla moglie Mitia Del Brocco - Ci eravamo fermati proprio a Milano. E ora siamo felici di recuperare quei quindici giorni saltati a inizio 2020. Ci restano novanta date del nostro tour da recuperare». Lo show è rimasto immutato, ed è quel Non ci resta che ridere che sorvola sulle tristezze da Covid e va dritto al sodo: «Recuperare il buonumore con uno spettacolo divertente, forse il migliore di sempre, con una seconda parte di varietà, come sempre curata da Enrico Dalceri alias la Mabilia: viaggiamo nel tempo e nello spazio, partiamo dalla Parigi di oggi, finiamo nel Rinascimento con Leonardo Da Vinci e Michelangelo». Della pandemia non si parla perché – specifica Provasio – «la gente ne ha piene le tasche». Dire Legnanesi fermi ha significato molto: «Tra creativi e tecnici siamo un gruppo di lavoro di quarantuno persone – spiega “la Teresa” – Una manovalanza in crisi che abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi, anche facendo sistemare il nostro grande magazzino dove teniamo costumi e oggetti». Tra i Legnanesi, ormai, la new entry Lorenzo Cordara (nel ruolo del Giovanni Colombo che, per quarantuno anni, fu di Luigi Campisi) è un elemento affiatato: «Duttile, di una gentilezza rara: si è integrato alla perfezione», ammette soddisfatto Provasio. Pronti, dunque, per guardare al futuro: «Restiamo ottimisti – conclude lo storico Legnanese – tanto che abbiamo già nel cassetto la prima bozza del nuovo spettacolo. Sarà una storia che torna alle radici: torneremo nel nostro amato cortile». <SC2097,100> Dall’8 al 30 gennaio. Teatro Repower. Via di Vittorio, 6. Assago. Orari 20.45, festivi 15.30. Bglietti 59-26 euro. Info www.teatrorepower.com.

