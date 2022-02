Milano rende omaggio a Mahmood e Blanco: un murales ai navigli per i due vincitori (lombardi) di Sanremo

La città omaggia i due trionfatori del Festival di Sanremo: il ritratto-murales di Mahmood, nato e cresciuto al quartiere di periferia Gratosoglio, e Blanco, origiario di Brescia, è apparso, questa mattina, su un muro di via Fumagalli, all’angolo con Ripa di Porta Ticinese, in zona Navigli. L'autore è J.Sale Art, come riportato sulla “didascalia” che descrive l'opera di street art che è stata intitolata "Brivido Mahmood e Blanco", ispirandosi al titolo della canzone vincitrice. Alcuni versi sono leggibile anche sotto il murales: i due giovani cantanti sono raffigurati mentre si guardano e sorridono. E già ieri il ritratto è piaciuto, infatti, passanti si fermavano davanti al murales per scattare foto e selfie.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 19:44

