Vaccinazioni, la Lombardia dimezza gli hub

La macchina della vaccinazione contro il Covid si ferma. Perché la campagna di profilassi “massiccia”, a ritmi forzati, per correre più veloce del virus si avvia, in Lombardia, alla fine. Entro fine marzo gli hub vaccinali si dimezzano: 44 chiudono (prima però termineranno tutti gli appuntamenti già fissati con i pazienti), 42 continuano a somministrare il siero e altri due saranno aperti all’interno di altrettanti ospedali.

FINE EMERGENZA «La copertura vaccinale raggiunta in Lombardia ci permette di riorganizzare i centri», ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. Non solo. La scelta è legata anche alla fine dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo. Un ritorno alla normalità dopo periodi pressanti, con vaccini anche di notte per proteggere i lombardi: la prima fase impegnativa è scattata la scorsa l’estate con le somministrazioni delle prime dosi; poi, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, per fronteggiare la quarta ondata e la diffusione della variante Omicron attraverso il booster.

HUB APERTI Saranno ancora operativi, a Milano città, il Palazzo delle Scintille e l’Ospedale militare di Baggio; nei dintorni, invece, di competenza dell’Ats Milano, la Fiera di Abbiategrasso, l’hub di Basiano, quello di Lodi Fiera, l’ambulatorio nell’ospedale Santa Maria delle Stelle a Melzo, l’Humanitas di Pieve Emanuele e l’hub del Cupolone a Sant’Angelo Lodigiano.

RIORGANIZZAZIONE Con la chiusura della metà degli hub la palla ora passa ai medici di famiglia, ai pediatri e ai farmacisti. Le Ats li coinvolgeranno per garantire le iniezioni a chi ancora ne ha bisogno. Il taglio dei centri aiuta a razionalizzare le spese di gestione, inoltre, si liberano medici e infermieri «per la ripresa a pieno regime dell’attività ordinaria» negli ospedali e negli ambulatori dove ora tocca rimboccarsi le maniche così da recuperare i ritardi accumulati, fra visite e interventi, negli ultimi due anni.

LOMBARDI VACCINATI «Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 23 milioni e 481mila dosi, di cui 6,8 milioni di booster», ricorda Moratti. Sono state impegnate «7.515 persone a settimana, tra sanitari, assistenti sanitari, personale tecnico e amministrativo, ostetriche per le donne in gravidanza», oltre ai volontari della Protezione civile e ai militari. «Il 91% della popolazione lombarda con più di 5 anni è protetta con almeno una dose, l’89% con ciclo primario completato». Infine, il “capitolo” quarta dose a tutte le persone fragili a 28 giorni dal booster: anche la piattaforma di prenotazione è disponibile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 07:27