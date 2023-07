Milano, guardia medica si cambia. Arrivano 12 ambulatori, tagli ai medici di notte

di Simona Romanò

Un malore di sera, oppure un paziente cronico che ha bisogno di assistenza notturna. Il medico di base non c’è e recarsi al pronto soccorso non appare necessario. La Regione Lombardia vara il piano di riorganizzazione della guardia medica, che scatterà sabato, per «migliorare il servizio ai cittadini e le condizioni di lavoro dei medici», ha spiegato, ieri, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. «Nessuna riduzione di personale, ma una concreta riarticolazione che riguarda sia l’offerta ambulatoriale nelle Case di comunità, sia la procedura delle postazioni telefoniche». Inoltre, da sabato 15 luglio sarà attiva la nuova postazione telefonica Unica Continuità Assistenziale (Unic.A.), in via Farini 9, che prenderà in carico le richieste dei cittadini che hanno contattato il numero 116117 con un bisogno sanitario.

ASSISTENZA NOTTURNA In caso di necessità, di notte, i milanesi possono decidere se dirigersi negli ambulatori di continuità assistenziale (da 8 diventano 12 e da settembre 13); oppure chiamare il 116117 per parlare con gli operatori che faranno richiamare il paziente dal medico di turno, il quale deciderà, attraverso anche una videochiamata, se programmare una visita a domicilio, dirottarlo al pronto soccorso, oppure prescrivere un medicinale.

POSTAZIONI TELEFONICHE I medici presenti assicurano la reperibilità telefonica per le chiamate al 116117. Oggi sono attive dalle 20 alle 8 nei feriali e 24 ore 24 nei prefestivi e festivi. Con la nuova organizzazione, invece, dicono dalla Regione, «a fronte dell’incremento dei medici presenti negli ambulatori e, a seguito dello studio degli attuali carichi di lavoro notturno, che ha rilevato un numero ridotto di richieste», i medici saranno raggruppati nella postazione Unic.A. «Avremo fino a 18 sanitari per turno nelle ore serali di sabato e domenica, quando ci sono più chiamate», ha precisato il direttore generale Ats Città Metropolitana, Walter Bergamaschi. «E in alcune fasce critiche passeranno da 33 a 35».

