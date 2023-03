Regione Lombardia, debutta il Fontana bis. Il presidente: «Grande entusiasmo»

di Simona Romanò

Il “Fontana bis” è partito. Ieri prima convocazione di giunta. «Abbiano cominciato con grande entusiasmo», ha commentato il presidente rieletto Attilio Fontana. «Abbiamo affrontato le linee del Programma regionale di sviluppo che dovrà essere innanzitutto sostenibile» per una Lombardia «connessa, al servizio dei cittadini, terra di conoscenza, di impresa e lavoro». E domani sarà proprio Fontana a presiedere la prima seduta del Consiglio regionale come consigliere anziano, dato che Vittorio Feltri (il più anziano) ha declinato. Il governatore aprirà la dodicesima legislatura con l’elezione del presidente del Consiglio, dei due vicepresidenti e dei consiglieri segretari. Prima, però, l’insediamento della squadra di sedici assessori, di cui cinque donne: strapotere di Fratelli d’Italia con sette assessorati e la vicepresidenza, segue la Lega con cinque, due a Forza Italia e due in quota Fontana. Noi Moderati si aggiudicano solo un sottosegretario.

PESO POLITICO

Sul fronte FdI è il meloniano Marco Alparone a fare l’en plein e oltre al Bilancio ha strappato la vicepresidenza a Romano La Russa, fratello del presidente del Senato, che ottiene comunque Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile. La Lega ha dimezzato i suoi assessori, mantenendo però due poltrone di peso: Claudia Terzi ha conservato le Infrastrutture, ma non più la responsabilità dei Trasporti e Guido Guidesi lo Sviluppo economico. A Forza Italia due soli assessorati, uno dei quali al recordman di preferenze, Gianluca Comazzi, in bilico fino all’ultimo. Non è invece una sorpresa la conferma al Welfare di Guido Bertolaso, in quota Fontana.

ESCLUSI & RINUNCE

La Lega ha sacrificato Stefano Bolognini (diretto a Roma in un ministero della Lega) e Davide Caparini (rimane consigliere regionale). Malumori in parte di FdI per la mancata vicepresidenza di La Russa.

OPPOSIZIONE

Si vuole presentare unita, con Pierfrancesco Majorino eletto capogruppo del Pd che punta a essere la guida per un’opposizione «dura ma propositiva», ha dichiarato. Con lui anche il M5S (con Nicola Di Marco nuovo presidente e capogruppo), i civici e la sinistra, ma sta provando ad estendere il dialogo anche al Terzo Polo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA