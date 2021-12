Covid, la Lombardia vede "giallo": 8292 contagi e 15 morti. A Capodanno si potrebbe cambiare colore

La Lombardia si avvicina alla zona gialla, dopo Natale. La decisione sarà comunque presa domani: l’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, ha ribadito che la Regione «fa di tutto per stare in bianco», puntando sulla campagna vaccinale e sulla corsa alle terze dose (80-90mila somministrate ogni giorno). Ma potrebbe non essere sufficiente per un Capodanno bianco, soprattutto per la diffusione dell’Omicron. E sull’obbligo di mascherine all’aperto il governatore Attilio Fontana ammette che «ci stiamo pensando, vedremo i dati». E i dati, pesanti, confermano la corsa del virus in Lombardia che, comunque, dice il presidente, non è la «Cenerentola d’Italia». Ieri, il tasso di positività era alto, al 4%, ma migliorato: lunedì 4,5 %, domenica 4,5%. E sono diminuiti sia i ricoveri che i decessi. A fronte di 203.314 tamponi processati i nuovi infettati sono 8.292 (di cui 3.548 nel Milanese e 1.534 a Milano città). Le persone ricoverate nei reparti Covid sono 1.307 (ieri +50, il giorno prima +32), in terapia intensiva, invece, sono 161 (ieri -2, il giorno precedente +3). Rallentati i decessi: 17 (40 il giorno prima).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 09:00

