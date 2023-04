Milano, stretta sui monopattini: più sanzioni ma no referendum

di Simona Romanò

Una selva di monopattini. Sui marciapiedi, in mezzo alla strada, abbandonati di traverso, piazzati sul ciglio della strada, mollati davanti ai portoni di palazzi o vetrine di negozi. Basta invasione, posteggi irregolari e guida spericolata delle pedane, che sebbene siano le protagoniste della nuova mobilità, a Milano, come in altre metropoli italiane ed europee, continuano a dividere l’opinione pubblica. «Norme più severe, ma avanti con lo sharing. No a referendum e eventuali dietrofront», è la linea di Palazzo Marino che non è influenzato da Parigi, dove la scorsa settimana un referendum ha bandito i monopattini a noleggio (da settembre), sebbene in verità si sia espresso solo l’8% dei cittadini. «Non farei un referendum a meno che non avessi contezza che votassero in tantissimi. Comunque penso che sia un tema che debba affrontare l’amministrazione», ha dichiarato a suo tempo il sindaco Giuseppe Sala. «È evidente che il dibattito è aperto, ci penseremo nelle prossime settimane». Il Comune è al lavoro (in preparazione c’è anche un nuovo avviso pubblico) perché «occorre una regolata».

FLOTTA E INCIDENTI

A Milano ci sono, in tutto, 5.250 monopattini elettrici a noleggio, suddivisi in sette flotte da 750 mezzi ciascuna, gestite da Bolt, Tier, Dott, Bird, Voi, Lime e Helbiz. E, secondo una stima, si contano 8.609 noleggi giornalieri, della durata media di 12 minuti per percorrere circa un chilometro e mezzo. C’è chi ne mette in risalto soprattutto la pericolosità. Secondo l’ultima indagine dell’Aci, a Milano, ogni giorno, si registrano oltre due feriti stradali, che si fanno male mentre sono in equilibrio su un monopattino.

MULTE

La sosta a casaccio e il rispetto del codice della strada sono i due temi intorno ai quali Palazzo Marino sta scrivendo il nuovo bando. Intanto, assicura che i controlli già sono in corso: sono 2.500 i monopattini rimossi dai marciapiedi in 6 mesi, mentre, nel 2022, le sanzioni ai soli monopattinisti sono state 288.

SICUREZZA

Anche le società di noleggio si stanno mobilitando per una stretta. Helbiz gira all’utente le multe e applica penali a chi viola le regole dell’azienda: chi sgarra si vede addebitato da 30 ai 100 euro. Helbiz, inoltre, applica uno sconto del 20% sulla corsa a chi posteggia dove indicato dall’app. Voi, invece, ha attivo un sistema di Parking Assistant: se l’utente manda fotografie che non ritraggono il monopattino parcheggiato arriva una sanzione di 2 euro.

