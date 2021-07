Milano, due rapine nella notte: vittime una donna e un ragazzo. Sei arresti in totale

Milano, due rapine nella scorsa notte in due zone abbastanza centrali della città. Vittime una donna ed un ragazzo, ma la polizia è riuscita a individuare e fermare i responsabili: sono sei, in tutto, gli arresti.

La prima rapina è avvenuta poco dopo mezzanotte, in piazza Leonardo da Vinci. Un 25enne, che stava entrando alla fermata Piola della metropolitana, aveva visto un gruppo di giovani, visibilmente agitati, ed aveva cercato di evitarli. I quattro ragazzi, tre minorenni e un 18enne, lo hanno inseguito e minacciato con un coltello, facendosi consegnare il telefono cellulare. La polizia è però intervenuta ed ha rintracciato i quattro baby rapinatori, arrestandoli per rapina aggravata in concorso.

Alle 4 di notte, invece, una donna ecuadoriana è stata rapinata in Darsena. Due marocchini di 21 e 23 anni l'hanno minacciata con un coltello e si sono fatti consegnare la borsa, per poi allontanarsi. Anche in questo caso, il tempestivo intervento della polizia ha consentito di individuare e arrestare i due rapinatori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 20:10

