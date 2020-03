Rapine agli anziani, poi feste in discoteca tra champagne e limousine

Milano, tre donne rubano agli anziani in casa con la scusa di controllare le medicine

In manette due maggiorenni e una Milano, perché ritenuti gli autori di svariati furti etra cui quella a un'anziana signora sequestrata dai banditi per un'ora. Dopo i colpi, secondo quanto scrive la Questura, «andavano a festeggiare in».Si tratta di due serbi, uno dei quali minorenne, e di un romeno. Gli indagati «gravemente indiziati di diversiin appartamento nelle zone del centro di Milano - si legge in una nota - sono stati arrestati dalla Squadra mobile anche per la rapina commessa lo scorso gennaio, con sequestro di persona, ai danni di un'signora rimasta in balia dei malviventi per circa un'ora». I tre indagati «che dopo i colpi messi a segno erano soliti festeggiare in discoteca cone cocktail, noleggiando costose, sono stati rintracciati all'interno del campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate (Milano)».