Scappa dai rapinatori e si rifugia in un palazzo. I due dicono al portiere che è un ladro per riprenderlo

Prima hanno provato a rubargli il borsello con dentro portafogli e cellulare, e quando lui è scappato rifugiandosi nel cortile di un palazzo, si sono rivolti al custode spiegando che stavano cercando un ladro. È accaduto ieri nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro.

Due dei malviventi sono rimasti fuori dall'edificio, un terzo, un ventenne dell'Ecuador con molti precedenti, è entrato e trovata la sua vittima, un ventisettenne anche lui originario dell'Ecuador, ha iniziato a picchiarla con una mazza di ferro che era nel cortile. A questo punto il portinaio e diversi condomini hanno cercato di fermare l'aggressore e l'hanno convinto ad andarsene e nel frattempo hanno chiamato la polizia che in un parco vicino ha fermato l'aggressore e uno dei due pali, un ventiquattrenne di El Salvador. Per loro le accuse sono di tentata rapina pluriaggravata in concorso. Continuano nel frattempo le ricerche del terzo complice.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 14:01

