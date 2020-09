Milano, rapina un tassista con una pistola: arrestato un 51enne pregiudicato, era ai domiciliari

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 13:06

Hacon una pistola, nonostante dovesse trovarsi a casa, essendo sottoposto agli arresti. Per questo motivo, un, è statodalla Squadra mobile diche lo ha fermato poco dopo la rapina.La rapina era avvenuta a via Lucca, in zona Bisceglie. Intorno all'1.30 un uomo gli ha puntato una pistola, una scacciacani senza tappo rosso, riproduzione di un Beretta 9x21, e si è fatto consegnare i contanti, in tutto 270 euro. La vittima ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciare il rapinatore a poca distanza, in via Nikolajewka. L'uomo, un 51enne italiano con precedenti, è risultato sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato quindi arrestato per rapina aggravata ed evasione.