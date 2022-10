Milano, rapina in piazza Gae Aulenti: 23enne picchiato per una collanina da 1.500 euro

È stato aggredito e rapinato per strada. E' quanto successo ieri sera ad un ragazzo di 23 anni italiano che si trovava in piazza Gae Aulenti a Milano.

La vittima ha chiamato il 112, dicendo di essere stato avvicinato da tre uomini che, dopo averlo colpito, gli hanno portato via la collanina d'oro del valore di circa 1500 euro, per poi scappare. La polizia è riuscita a fermare uno dei tre uomini, un 20enne egiziano con precedenti, e lo hanno arrestato per rapina aggravata in concorso. Gli altri due, invece, sono scappati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 16:17

