Violenta rapina al Parco Lambro: arrestati due minorenni. La vittima non va in ospedale per paura del Covid

Due minorenni sono stati arrestati dalla la Polizia per una violenta rapina messa a segno ai danni di un uomo di 43 anni all'interno del Parco Lambro, a Milano, nei giorni scorsi. Erano stati alcuni cittadini a segnalare l'aggressione e i poliziotti del Commissariato Lambrate hanno trovato la vittima la quale ha raccontato di essere stata aggredita da tre persone, con il volto coperto, mentre era seduta su una panchina.

L'uomo aveva evidenti segni di violenza al volto e sul corpo ma ha rifiutato il trasporto in ospedale per i rischi connessi al covid. Gli agenti poco dopo hanno visto tre ragazzi che corrispondevano alla descrizione fornita dal rapinato che scappavano, lasciando cadere alcuni oggetti tra cui un telefono cellulare e un portafogli. Sono riusciti a fermare due dei tre, uno dei quali aveva le scarpe sporche di sangue. Hanno subito ammesso di essere i responsabili della rapina. L'altro è riuscito a scappare.

I due ragazzi, italiani entrambi di 17 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza davanti al Tribunale per i Minorenni. Al termine dell'udienza un minore è stato portato in comunità, per l'altro è stata disposta la misura cautelare nell'abitazione in cui vive coi genitori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Novembre 2020, 11:45

