Milano, rapina all'orafo e dipendenti sequestrati: bottino da un milione di euro

Milano, ore di terrore per i dipendenti di un laboratorio di oreficeria. Questa mattina un gruppo di rapinatori, composto da italiani e stranieri, ha sequestrato i lavoratori per assicurarsi un ingente bottino, pari a circa un milione di euro.

I rapinatori, cinque persone di cui due armate di pistole, hanno fatto irruzione nel laboratorio di Trafilor, all'interno di un cortile in via privata Assab 5, in zona Lambrate. Dopo aver minacciato i dipendenti, legandoli con fascette da elettricista e imbavagliandoli, i rapinatori hanno atteso l'arrivo della titolare, una 52enne, l'unica a poter aprire la cassaforte.

All'arrivo della titolare i rapinatori hanno preso i gioielli ultimati, pezzi in oro e in palladio. I dipendenti di Trafilor hanno descritto i rapinatori come italiani e stranieri e hanno raccontato alla polizia che i banditi avevano il volto coperto da maschere. Nessuno dei sequestrati ha avuto necessità di cure mediche. La Squadra Mobile è sul posto per i rilievi. Sono in corso verifiche sulle telecamere installate in zona.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 14:27

