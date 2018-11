Durante la rapina la ragazza puntava la pistola contro i presenti e rideva: a volto coperto, si intravedeva un tatuaggio sotto l’occhio sinistro.

Una, quasi una barzelletta, che però è diventata pericolosa. Protagonisti, tre ragazzi giovanissimi, tra cui una 18enne: un facile bottino da 300 euro, da dividere in tre, fino alla fuga in scooter, la caduta sui dissuasori ed, che ha ferito uno dei tre giovani. È successo due giorni fa a Milano, in una farmacia di via Boifava: a impugnare la pistola era una ragazza 18enne,, giovane aspirante tatuatrice, e con lei c'era un 19enne di origini marocchine,. Entrambi sono stati subito fermati.